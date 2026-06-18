União Europeia busca discretamente reabrir canais de comunicação com Rússia

A União Europeia fez uma tentativa cautelosa de reabrir um canal de comunicação com Moscou para não ficar à margem de eventuais negociações destinadas a encerrar a guerra da Rússia na Ucrânia, segundo autoridades ouvidas pela Associated Press.

Um funcionário do bloco afirmou que nas últimas semanas houve contatos breves em nível diplomático para retomar canais de diálogo, "mas nada foi discutido em termos de substância". Uma segunda autoridade confirmou a iniciativa, mas evitou dar detalhes. A avaliação, de acordo com o primeiro funcionário, é que a União Europeia tem interesses específicos a defender em qualquer cenário futuro e, por isso, considera importante manter canais diplomáticos com a Rússia. Isso embora ressalte que o bloco "não é mediador" e segue apoiando Kiev por uma "paz justa e duradoura".

O presidente Vladimir Putin tem dito que a Europa não pode atuar como mediadora no conflito, mas não descartou falar com a União Europeia. No início do mês, afirmou que Moscou "nunca se recusou" a contatos com representantes europeus e que, se o bloco quiser conversar, "sabe como" procurá-lo.

As informações vieram a público no dia em que líderes europeus se reuniram em Bruxelas para a cúpula de verão no Hemisfério Norte, com a Ucrânia no centro da pauta.

A iniciativa, porém, enfrenta ressalvas de países do bloco, principalmente das nações do Báltico. Além disso, o Reino Unido informou que irá fornecer 150 mil drones à Ucrânia até o fim de 2026 como parte de um pacote de financiamento US$ 996 milhões, segundo a Reuters.

O pacote, financiado por empréstimo pelos britânicos, inclui 350 mísseis de defesa aérea e sistemas de radar terrestres e o empréstimo é lastreado por receitas geradas por ativos soberanos russos imobilizados.