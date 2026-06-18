Uma centena de guerrilheiros entrega armas em acordo com Petro na Colômbia

Cerca de uma centena de guerrilheiros entregou as armas nesta quinta-feira (18) em uma região de selva no sul da Colômbia, no âmbito de uma negociação com o presidente de esquerda Gustavo Petro, que faz seus últimos esforços para salvar sua questionada política de paz, constatou a AFP.

A três dias do segundo turno que definirá o próximo presidente, a entrega das armas é o primeiro passo para que os rebeldes possam se instalar em uma zona especial onde esperam consolidar acordos com o governo.

O ato também representa o maior avanço da política de !paz total" de Petro, o primeiro governante de esquerda da Colômbia, que tentou sem sucesso negociar com todos os grupos armados do país.

Vestidos com uniformes camuflados, 99 rebeldes da Coordenadora Nacional Exército Bolivariano (CNEB) deixaram seus fuzis em um grande contêiner com a inscrição "Aposta na vida, cumpro a paz", em meio à selva do departamento de Putumayo, no sul do país.

Nas urnas, os colombianos escolherão entre o senador Iván Cepeda, aliado de Petro que promete dar continuidade à iniciativa de paz, e o ultradireitista Abelardo de la Espriella, defensor do fim de qualquer tipo de aproximação com as organizações ilegais.

Os guerrilheiros, dissidentes do acordo de paz de 2016 que desarmou as Farc, são o único grupo guerrilheiro que avança sem contratempos nas negociações de paz com Petro.

É "uma mensagem muito forte e muito poderosa para a sociedade colombiana nesta época em que há muito barulho de guerra", afirmou Armando Novoa, chefe da delegação de paz do governo junto a essa guerrilha.

Os guerrilheiros permanecerão durante dez meses nesse terreno, onde anteriormente havia plantações de coca, aguardando avanços em novos acordos com o Executivo sobre seu desarmamento definitivo e sua situação jurídica.

Petro entregará o poder em 7 de agosto a Cepeda ou a De la Espriella, que propõe megapresídios, bombardeios e uma perseguição militar às máfias do narcotráfico em parceria com os Estados Unidos.

Ele também pretende extinguir o tribunal criado pelo acordo de paz, responsável por julgar crimes atrozes do conflito e que oferece penas alternativas à prisão para aqueles que repararem os danos às vítimas e contarem a verdade.