Um homem e seu filho resgatados quase quatro dias depois dos terremotos na Venezuela

Um homem e seu filho foram resgatados neste domingo (28) dos escombros em La Guaira por equipes internacionais de resgate, quase quatro dias após o duplo terremoto que atingiu duramente a Venezuela e já deixou quase 1.500 mortos, constataram jornalistas da AFP.

Visivelmente cansados e ainda em estado de choque, o pai e o menor foram retirados de um amontoado de concreto e outros materiais por socorristas franceses e norte-americanos, em uma área litorânea de Caraballeda, a cerca de 40 km de Caracas.

Dois fortes terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 atingiram a Venezuela na quarta-feira, deixando destruição e mortes, especialmente nessa região vizinha de Caracas.

O menino foi retirado primeiro, com o corpo coberto de poeira, sangue no joelho e uma das mãos enfaixada.

Ele e seu pai estavam com o tórax e as pernas ao ar, cobertos apenas por um pedaço de tecido.

Eles foram retirados da montanha de concreto deitados sobre uma lona azul, recebendo atendimento com uma bolsa de soro e uma sonda, primeiro o menino e depois seu pai.

Os dois haviam ficado soterrados sob uma construção em uma praia de Caraballeda, em La Guaira, estado vizinho a Caracas, onde a destruição é quase total.

Uma multidão de voluntários e integrantes das equipes de resgate pedia que abrissem passagem para levá-los até uma ambulância que aguardava na rua.

As autoridades venezuelanas informaram que pelo menos 189 edifícios desabaram completamente no país, a maioria em La Guaira, onde os prédios altos ruíram como um castelo de cartas no momento dos dois terremotos, registrados com apenas alguns segundos de intervalo.