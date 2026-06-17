UKMTO: Embarcação é atacada nas proximidades do Iêmen

Uma embarcação foi atacada nas proximidades do Iêmen na tarde desta quarta-feira, 17, de acordo com informações da Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO). A tripulação está em segurança, segundo o órgão.
Segundo o comunicado divulgado pela UKMTO, a embarcação foi abordada por duas lanchas com um número desconhecido de pessoas armadas a bordo, que dispararam contra o navio. O incidente aconteceu a cerca de 105 milhas náuticas a nordeste de Aden, no Iêmen.
A equipe de segurança a bordo reagiu, levando as lanchas a se afastarem da embarcação. A UKMTO recomendou que as embarcações naveguem com cautela enquanto as autoridades investigam o incidente.