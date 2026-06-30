UE elimina tarifas sobre produtos americanos a partir de quarta-feira

A UE anunciou que vai suprimir, a partir de quarta-feira (1º), suas tarifas sobre produtos americanos em virtude de um acordo alcançado no ano passado, cumprindo assim o prazo de 4 de julho fixado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O acordo estabelece tarifas de, no máximo, 15% sobre a maioria das exportações da União Europeia para os EUA e taxas zero para produtos industrializados americanos que entrarem no bloco de 27 países. Foi assinado em julho de 2025 por Trump e pela presidente da UE, Ursula von der Leyen.

A UE havia acordado com Washington eliminar tarifas sobre produtos industrializados americanos e introduzir um acesso preferencial para determinados bens marinhos e agrícolas.

Mas ameaças de Trump à Groenlândia e uma decisão da Suprema Corte dos EUA que anulava muitas das tarifas provocaram meses de atraso na aplicação da parte europeia do acordo.

Os Estados?membros o aprovaram definitivamente na semana passada, após a adoção no Parlamento no início deste mês.

Os eurodeputados acrescentaram salvaguardas, uma delas confere à Comissão Europeia a faculdade de suspender o pacto se os americanos descumprirem seus compromissos ou dificultarem o comércio e o investimento.