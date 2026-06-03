UE disposta a avançar nas negociações de adesão com a Ucrânia

A União Europeia abriu caminho nesta quarta-feira (3) para a retomada formal das negociações de adesão com a Ucrânia, bloqueadas até agora pela Hungria, segundo informaram autoridades europeias.

Os representantes dos 27 países-membros da UE deram sinal verde preliminar em Bruxelas para a abertura de um primeiro grupo de temas de negociação com a Ucrânia e a Moldávia, o que marca "um marco importante em seu caminho de integração europeia", afirmou uma autoridade de Chipre, que atualmente exerce a presidência rotativa do Conselho da UE.

A Ucrânia, que entrou em seu quinto ano de guerra contra a Rússia, deseja integrar-se à União Europeia o mais rapidamente possível. Mas a Hungria de Viktor Orbán, contrária a essa adesão, havia vetado a continuidade do processo de negociações, iniciado oficialmente em 2024.

A Moldávia não era afetada por esse veto, mas as negociações de adesão com Chisinau haviam sido vinculadas às abertas com Kiev. O veto húngaro bloqueava, na prática, também as conversas com a Moldávia.

Segundo vários diplomatas europeus, a Hungria, agora liderada pelo pró-europeu Péter Magyar, indicou nesta quarta-feira que retirava seu veto, abrindo caminho para essa retomada formal das negociações.

Ela poderá ocorrer já na próxima semana, durante uma reunião ministerial dos 27 em Luxemburgo, segundo uma fonte diplomática.

Na ocasião, os 27 decidirão abrir esse primeiro grupo de capítulos de negociação. Há seis ao todo, abrangendo todos os temas que precisam ser concluídos para que um país possa ingressar na UE.

Os embaixadores dos 27 ainda precisam resolver vários detalhes técnicos antes que o caminho fique completamente livre, ressaltaram diplomatas.

Também será necessário que a Hungria confirme a retirada de seu veto.

Magyar comemorou nesta quarta-feira um acordo considerado histórico com Kiev sobre os direitos da minoria húngara que vive na Ucrânia, motivo de discórdia entre os dois países há anos.

E, caso o acordo seja confirmado por Kiev, o dirigente húngaro declarou-se disposto a aceitar a abertura formal desse primeiro capítulo de negociação.