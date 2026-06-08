UE aprova primeiro tratamento contra câncer com injetor portátil

A gigante farmacêutica francesa Sanofi anunciou, nesta segunda-feira (8), que obteve a aprovação da Comissão Europeia para o tratamento subcutâneo contra o câncer Sarclisa, administrado com um injetor portátil, para tratar o mieloma múltiplo.

"Sarclisa é o primeiro tratamento contra o câncer na União Europeia que é administrado mediante um injetor portátil e injeção [subcutânea] manual, o que permite uma administração flexível na residência dos pacientes ou nos ambulatórios", afirmou a empresa em um comunicado.

"Com esta nova ação aprovada, temos a oportunidade de reduzir a pressão sobre os sistemas de saúde e, simultaneamente, demos maior flexibilidade e comodidade nos cuidados do paciente", explica Mohamad Mohty, professor de hematologia na Sorbonne, citado no comunicado.

Esta solução está sendo analisada pelas autoridades regulatórias de vários países, entre eles Estados Unidos, Japão e China, detalha o grupo farmacêutico.

Em abril, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) adiou por três meses sua decisão, que, segundo a Sanofi, será anunciada no fim de julho.

Desde seu lançamento em 2020, Sarclisa, um anticorpo monoclonal, foi aprovado em quase 60 países e prescrito para 70.000 pacientes em todo o mundo.