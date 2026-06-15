UE anuncia sanções contra 34 indivíduos e 47 entidades da Rússia

O Conselho da União Europeia adotou nesta segunda-feira, 15, um conjunto de medidas restritivas contra a Rússia em mais uma etapa da campanha para induzir o país a interromper suas agressões contra a Ucrânia e "seu desrespeito sistemático ao direito internacional, incluindo os direitos humanos", segundo comunicado da instituição.

O pacote de medidas adicionais tem como alvo 34 indivíduos e 47 entidades no total, de acordo com o Conselho, que define as orientações e prioridades políticas gerais da UE.

Diversos fabricantes e fornecedores de drones e outros equipamentos militares para as forças armadas russas foram alvos das medidas restritivas, incluindo a JSC 'Lavochkin Research and Production Association', fundada pela corporação estatal russa para atividades espaciais 'Roscosmos', a LLC Rustakt, a LLC ASFPV, a LLC IONOS e a empresa chinesa Shenzhen Minghuaxin e a Xinxiang Richful Lubricant Additive Company - uma das maiores fabricantes e distribuidoras de aditivos para lubrificantes com sede na China.

Também foram atingidas a ERA Military Innovation Technopolis e a Fundação para Estudos Avançados, ambas estabelecidas pelo governo russo para desenvolver sistemas não tripulados avançados para fins militares.

As medidas também abrangem dois indivíduos - Tahir Garayev e Konstantin Rogach - e 24 entidades relacionadas com o transporte e a exportação de petróleo bruto ou derivados de petróleo da Rússia, inclusive através da frota paralela russa, um instrumento concebido para contornar as sanções da UE e que representa uma ameaça para a segurança marítima e o meio ambiente.