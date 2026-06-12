UE acusa China de treinar soldados russos para lutar na Ucrânia

Um funcionário da União Europeia (UE) afirmou, nesta sexta-feira (12), que a China treinou centenas de soldados russos, particularmente no uso de drones, antes de alguns deles serem enviados para combater na Ucrânia.

"Nossos serviços confirmaram o treinamento de soldados russos pelos chineses", declarou a fonte, que falou sob condição de anonimato, corroborando revelações feitas pela imprensa.

A fonte explicou que o treinamento ocorreu em vários locais na China e envolveu "centenas" de militares russos, alguns dos quais foram posteriormente enviados para a Ucrânia.

Segundo o jornal alemão Die Welt, que não identificou os serviços de inteligência europeus que divulgaram essa informação, várias centenas de soldados russos participaram de programas de treinamento do Exército de Libertação Popular em seis bases militares chinesas diferentes no final de 2025.

Esses programas focaram no "uso de sistemas não tripulados, contramedidas eletrônicas contra drones e simulações de combate modernas", especificou o jornal.

Os participantes eram de diferentes patentes e gerações. Entre eles, estavam membros da Rubicon, uma unidade de elite russa especializada em drones.

Após concluírem o treinamento, dezenas deles participaram de operações de combate na Ucrânia no início de 2026, alguns em posições de comando, segundo o jornal Die Welt.