Ucrânia lança bombardeio em massa de drones contra Rússia e Crimeia, que decreta emergência

As autoridades da Crimeia, anexada pela Rússia, declararam estado de emergência nesta sexta-feira, 26, para lidar com a escalada dos ataques ucranianos na península. Ao que tudo indica, este foi um dos maiores ataques com drones contra a Rússia e a Crimeia. O maior ataque ucraniano registrado no último ano até então havia sido o de 17 de maio, com 556 drones.

Num esforço para reverter a situação na guerra de desgaste da Rússia, drones ucranianos de longo alcance têm bombardeado, há meses, alvos , incluindo instalações de produção de petróleo e energia, atrás da linha de frente e em território russo.

A campanha tem interrompido o fornecimento de combustível e suprimentos militares russos, paralisando os esforços de Moscou no campo de batalha, segundo autoridades e analistas ocidentais, e aumentando a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin.

Os primeiros relatórios de danos da Rússia após o ataque noturno forneceram poucas informações. O Ministério da Defesa russo geralmente não informa quais alvos foram atingidos nos ataques com drones da Ucrânia, nem detalha os danos causados.

O Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou ter usado drones para atacar navios da marinha russa e radares de defesa aérea em Kerch, uma importante cidade portuária na Crimeia.

Os alvos eram dois navios de reconhecimento e lançamento de minas, o Volga e o Vyatka, e a balsa de carga e passageiros Petropavlovsk, informou a agência, alegando que os ataques provocaram um grande incêndio. A alegação não pôde ser verificada de forma independente.

Forçar Putin a negociar

O ataque de grande escala ocorreu horas depois de o presidente ucraniano Volodimir Zelenski ter declarado no canal X que havia ordenado "uma operação de influência de 40 dias", o que se acredita significar uma escalada dos ataques, com o objetivo de "compelir (a Rússia) a pôr fim à guerra", após os esforços de paz dos EUA ao longo do último ano não terem produzido nenhum avanço.

Zelenski afirmou ter recebido novas promessas de apoio estrangeiro durante sua recente cúpula de líderes do G7 , incluindo do presidente dos EUA, Donald Trump, e que a ajuda prometida contribuirá para que a Ucrânia intensifique seus esforços para forçar Putin à mesa de negociações.

A cúpula da Otan no próximo mês poderá ser outro momento crucial para o fortalecimento das forças armadas da Ucrânia.

Fábrica de produtos químicos atingida

Na região de Tula, ao sul de Moscou, uma casa particular foi danificada pelo ataque e uma mulher ficou ferida, disse o governador de Tula, Dmitry Milyaev, em um comunicado online, à medida que começavam a surgir relatos dos danos causados pelo ataque.

Ele também afirmou que uma linha de energia foi danificada, assim como uma instalação industrial não especificada na cidade de Novomoskovsk.

O portal independente russo Astra noticiou que uma fábrica de produtos químicos e uma usina hidrelétrica em Novomoskovsk foram atacadas e pegaram fogo. A Associated Press não conseguiu verificar a notícia de forma independente, e não houve confirmação oficial.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, também informou que 47 drones ucranianos foram abatidos enquanto sobrevoavam a capital russa. Ele não relatou vítimas ou danos.

Duração supera Primeira Guerra Mundial

A guerra na Ucrânia - que já dura 1.569 dias, ou mais de quatro anos e três meses - ultrapassou a Primeira Guerra Mundial. Quando o presidente da Rússia enviou suas tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, ele acreditava que o país cairia em poucos dias.

Depois que a Ucrânia repeliu os russos e o conflito se transformou em uma guerra de desgaste, mesmo muitos dos que lutavam não conseguiam imaginar que duraria tanto tempo.

Mas a guerra continua e, com as negociações de paz paralisadas, não dá sinais de que vá terminar em breve.

As pesquisas indicam que cerca de metade dos ucranianos acredita que ela não terminará antes do ano que vem, o que a aproximaria de outro patamar: a duração da Segunda Guerra Mundial, que durou seis anos.

E há muitos ucranianos que argumentariam que a guerra atual começou, na verdade, em 2014, quando as tropas russas anexaram a Crimeia.