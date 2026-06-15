Ucrânia inicia negociações para entrar na UE e deve firmar compromisso com reformas políticas

A Ucrânia deve iniciar oficialmente as negociações para adesão à União Europeia (UE) nesta segunda-feira, 15, dando início a um processo que exigirá que Kiev se comprometa com anos de reformas políticas, mesmo enquanto continua a combater a invasão da Rússia.

O vice-primeiro-ministro ucraniano, Taras Kachka, deve participar de uma chamada conferência intergovernamental em Luxemburgo, para abrir as conversas sobre um primeiro grupo de áreas de política pública que ajudará Kiev a se alinhar às leis, normas e valores do bloco europeu.

A Ucrânia vê a adesão à UE como uma "garantia de segurança" para um futuro estável quando a guerra contra Moscou terminar. A melhor garantia seria a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, insiste que isso não pode acontecer, e outros têm receio de que o país entre enquanto os combates continuarem.

A Moldávia também deve iniciar oficialmente suas negociações de adesão. A Rússia há muito tenta manter o país em sua órbita e, no ano passado, foi acusada de conduzir uma grande campanha de desinformação, impulsionada por inteligência artificial, durante as eleições. Fonte: Associated Press.