A Ucrânia atacou a refinaria de petróleo de Tyumen, na região dos Urais, na Rússia, a cerca de dois mil quilômetros da fronteira ucraniana, ampliando a campanha de Kiev contra a infraestrutura energética russa, segundo a Bloomberg neste sábado, 20.

O governador da região de Tyumen, Alexander Moor, afirmou que equipes de emergência trabalhavam no local da refinaria onde os destroços caíram, em mensagem no Telegram. Segundo as informações, a planta energética não foi danificada e os funcionários foram retirados.

Paralelamente, Moscou lançou bombas que atingiram um prédio residencial em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, também neste sábado, matando pelo menos uma pessoa e ferindo nove, incluindo uma criança de 6 anos, disseram as autoridades.

O governo russo também realizou uma ofensiva nos arredores da cidade de Sumy, no norte ucraniano, segundo o chefe da administração local, Oleh Hryhorov.

Os ataques mataram um civil e danificaram pelo menos 20 casas particulares, relatou Hryhorov no Telegram. oscou não reconheceu nem comentou os ataques imediatamente.