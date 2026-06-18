Ucrânia ataca refinaria de petróleo em Moscou e paralisa voos em grande ofensiva com drones

A Ucrânia atingiu pela segunda vez em uma semana uma grande refinaria de petróleo em Moscou e interrompeu voos comerciais nos aeroportos da cidade, em um de seus maiores ataques com drones desde a invasão em larga escala da Rússia, iniciada há mais de quatro anos, segundo autoridades russas.

O ataque ocorreu horas depois de o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmar que realizou "uma importante ligação de coordenação" com os presidentes dos Estados Unidos e da França e obteve promessas-chave de apoio adicional durante a cúpula do G7 nesta semana.

Zelenski é esperado nesta quinta-feira (18) em Bruxelas para conversas com líderes da Otan e da União Europeia, incluindo discussões sobre a possível criação de um sistema continental de defesa contra mísseis balísticos. A Rússia tem atacado a Ucrânia de forma implacável com esse tipo de armamento, que as defesas aéreas têm dificuldade para neutralizar.

A Ucrânia tem mirado repetidamente instalações petrolíferas russas, na tentativa de reduzir a receita de Moscou para financiar a guerra e fazer os russos sentirem as consequências da invasão. Algumas áreas já relataram escassez de combustível.

O chanceler ucraniano, Andrii Sybiha, escreveu no X: "Uma das perguntas mais frequentes feitas pelos moscovitas nesta manhã é: 'O que está acontecendo?' Eu posso responder. Seu país iniciou uma guerra de agressão contra o nosso. Por anos, tem matado nosso povo. Agora que vocês sabem o que está acontecendo, perguntem ao Putin quando ele pretende acabar com isso."

Imagens e vídeos divulgados pela mídia russa mostraram grandes incêndios na Refinaria de Petróleo de Moscou, localizada a cerca de 15 quilômetros do Kremlin. Espessas nuvens de fumaça preta se elevaram sobre a cidade.

A refinaria é uma das maiores da Rússia, segundo seu site oficial, e produz mais de um terço do combustível consumido na região de Moscou. Ela já havia sido atacada por drones ucranianos na terça-feira, 16, quando pegou fogo, mas autoridades disseram que as chamas foram rapidamente controladas.

Voos em quatro aeroportos de Moscou foram temporariamente suspensos, segundo autoridades de transporte e aviação.

Na região de Moscou - que circunda, mas não inclui a capital - um drone atingiu um prédio residencial na cidade de Zhukovsky, e o edifício estava sendo evacuado, de acordo com o governador Andrei Vorobyov.

Outros prédios na região foram danificados por destroços de drones, e 16 pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas, afirmou Vorobyov.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas defesas aéreas derrubaram durante a noite 555 drones ucranianos em várias regiões, com quase 200 interceptados quando se aproximavam da capital.

O número foi aproximadamente o dobro da quantidade de drones que a Rússia lançou contra a Ucrânia durante a noite, segundo a Força Aérea ucraniana.

O ataque foi o mais recente constrangimento para o presidente russo, Vladimir Putin, após uma ofensiva ucraniana com drones contra sua cidade natal, São Petersburgo, mais cedo neste mês - justamente quando ele promovia na cidade um fórum econômico com convidados estrangeiros. Fonte: Associated Press.