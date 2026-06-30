Ucrânia assina acordo para aquisição de 16 caças suecos Gripen

A Ucrânia assinou nesta terça-feira (30) um contrato com a Suécia para adquirir 16 caças Gripen E, informou a fabricante de aeronaves Saab, que avaliou o acordo em um valor equivalente a 2,53 bilhões de dólares (R$ 13 bilhões).

"Junto com a Suécia, continuamos fortalecendo a aviação de combate da Ucrânia", declarou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em um comunicado separado publicado no Facebook.

A Saab informou que pretende entregar os caças à Administração Sueca de Material de Defesa (FMV) entre 2029 e 2030.

O contrato também inclui peças de reposição, itens associados e equipamentos.

Durante uma visita ao país escandinavo no fim de maio, Zelensky anunciou que Kiev compraria até 20 caças Gripen E, enquanto a Suécia informou que doaria 16 aeronaves mais antigas do modelo Gripen C/D para reforçar a defesa aérea do país.

Zelensky afirmou nesta terça-feira que os 16 aviões mais antigos serão transferidos para a força aérea da Ucrânia no início de 2027, conforme havia sido previamente acordado com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson.