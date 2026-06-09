Trump volta a dizer que acordo de paz com o Irã está próximo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que o fechamento de um acordo com o Irã está próximo. O líder americano afirmou que há "uma boa chance" de um pacto ser assinado em "dois ou três dias", mas não detalhou o andamento das negociações de paz.

"Estamos muito perto de ter um acordo muito, muito bom, forte e poderoso", disse o presidente no Aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, onde esteve na noite da segunda-feiRa, 8, para assistir ao terceiro jogo das finais da liga americana de basquete entre o New York Knicks e o San Antonio Spurs.

"Se formos bombardear - o que poderíamos fazer muito facilmente se quisermos, e passarmos mais duas ou três semanas bombardeando - eles não terão absolutamente nada sobrando. Mas você não terá o estreito de Ormuz aberto por meses", afirmou Trump. "Se fizermos o bombardeio, você sabe, muitas pessoas vão morrer. Quem quer fazer isso? Eu não quero."

Mediadores liderados pelo Paquistão têm tentado há semanas fechar um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, mas ambos os países têm adotado posições rígidas.

Queda de helicóptero militar

Os pilotos de um helicóptero que caiu nas proximidades do Estreito de Ormuz estão "bem", disse Trump no aeroporto. Um helicóptero de ataque Apache do Exército dos Estados Unidos caiu na costa do Irã, em circunstâncias ainda não esclarecidas. Fonte: Associated Press.