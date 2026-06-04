Trump volta a criticar Otan por não ajudar guerra com Irã e diz que auxílio seria 'bem-vindo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar nesta quinta-feira, 4, que aliados europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deveriam ter oferecido apoio a Washington em ações relacionadas ao Irã.

"Mesmo assim destruímos o Irã", disse Trump durante um evento na Casa Branca para anunciar medidas voltadas à indústria do carvão.

Mesmo após desdenhar dos aliados, Trump disse que uma eventual participação do bloco militar em iniciativas envolvendo o Irã seria "bem-vinda", sem especificar no que os países europeus poderiam auxiliar.