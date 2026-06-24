Trump vai ao Capitólio para tentar apaziguar senadores republicanos frustrados

O presidente dos EUA, Donald Trump, está indo para o Capitólio nesta quarta-feira, 24, para se encontrar com senadores republicanos que estão cada vez mais frustrados com seus esforços para desviar a agenda do partido.

O republicano também afirmou nesta quarta na Truth Social que cancelou a coletiva de imprensa desta tarde sobre a assinatura de um projeto de lei habitacional até a aprovação do "tão necessário" Save America Act - um pacote legislativo que visa exigir comprovação documental da cidadania americana para o registro eleitoral, além da exigência de um documento de identidade com foto nas seções eleitorais.

Trump tem pressionado os senadores a se concentrarem em seu projeto de lei de comprovação de cidadania para votação, os bloqueou de confirmar seu próprio indicado a diretor de Inteligência e os forçou a defender a guerra contra o Irã, mesmo enquanto questionam a estratégia e o objetivo final.

Em paralelo, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, possui encontro presencialmente com Trump ainda nesta quarta, visitando o presidente duas semanas antes da cúpula anual da aliança militar, enquanto o Pentágono revisa o tamanho de sua presença de defesa na Europa.