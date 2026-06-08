Trump telefona para Netanyahu após confrontos entre Israel e Irã (Casa Branca)

O presidente americano, Donald Trump, telefonou para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira (8), após os primeiros confrontos entre Israel e Irã desde o início de um frágil cessar-fogo em abril, informou à AFP um funcionário da Casa Branca.
O telefonema ocorreu em meio a relatos de irritação crescente entre Trump e Netanyahu, a quem o presidente americano chamou de "louco" durante outro telefonema recente entre os dois.
Durante a noite, o Irã disparou mísseis contra Israel, que respondeu atacando instalações militares na República Islâmica, o que despertou temores de uma nova escalada do conflito.
"Israel e Irã precisam parar imediatamente com 'os disparos'", escreveu o presidente americano mais cedo em sua rede Truth Social.
O funcionário da Casa Branca confirmou que Trump e Netanyahu conversaram nesta segunda-feira, mas não deu mais detalhes a respeito.
* AFP