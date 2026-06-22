Trump sobre eleições na Colômbia: Abelardo de la Espriella me ligou agradecendo o apoio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta segunda-feira, 22, que o candidato da direita apontado como vencedor das eleições presidenciais da Colômbia na apuração preliminar, Abelardo de la Espriella, ligou para agradecer o líder americano pelo endosso nas eleições.

"As relações com a Colômbia vão melhorar bastante", disse Trump a jornalistas na Casa Branca, ao ser questionado sobre o resultado do pleito colombiano.