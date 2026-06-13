Trump reposta mensagem do primeiro ministro paquistanês e eleva expectativa de acordo de paz

A expectativa de que um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã seja fechado ainda durante este final de semana cresceu na manhã deste sábado, 13. No início do dia (8h no horário Brasil), o governo do Paquistão avisou por meio das redes sociais que o acordo deve ser assinado num prazo de até 24 horas. Em seguida, o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, repostou a mensagem no seu perfil na Truth Social.

A mensagem do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, diz que um acordo de paz entre EUA e Irã está prestes a acontecer. "Estamos mais próximos de um acordo de paz do que nunca antes. Com a finalização provavelmente esperada nas próximas 24 horas, o Paquistão está se preparando para a assinatura eletrônica do acordo de paz imediatamente depois, seguida por conversas em nível técnico na próxima semana", escreveu Sharif em postagem no seu perfil do X.

"Gostaríamos de agradecer aos Estados Unidos da América e à República Islâmica do Irã por seu compromisso contínuo durante as negociações, e estendemos nossa sincera apreciação aos nossos irmãos na região por seu apoio. Estamos confiantes de que este histórico acordo de paz formará uma base sólida para uma paz duradoura", segue a postagem.

Na Truth Social, Trump fez a publicação às 11h de hoje e limitou-se a apresentar um "print" do post original feito no X por Sharif, sem acrescentar qualquer declaração.

Nesta sexta, 12, o presidente norte-americano acusou o governo iraniano de passar informações falsas sobre o acordo à imprensa do país. "Os termos que o Irã vazou para a imprensa de notícias falsas não têm nada a ver com os termos que foram acordados por escrito", escreveu Trump. O presidente também acusou o Irã de agir de má-fé nas negociações. "Com eles, não existe negociação de boa-fé", declarou.