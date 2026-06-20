Trump reitera que Irã está "derrotado militarmente" e critica relação de democratas com Teerã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que o Irã está "completamente derrotado militarmente" depois da guerra e sugeriu ser o responsável por mudar a relação entre Washington e Teerã, em publicação na Truth Social, há pouco.

"O Irã se safou de 'assassinatos' por 47 anos, até eu aparecer. Aí tudo mudou. A AMÉRICA ESTÁ DE VOLTA!!!", escreveu na postagem.

Trump utilizou seu comportamento contra os iranianos para criticar "os tolos da esquerda radical e os democratas" e destacou o posicionamento do governo de Barack Obama sobre Teerã.