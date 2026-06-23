Trump reafirma progresso em negociações e que Irã concordou em não ter uma arma nuclear

O presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou na tarde desta terça-feira, 23, que Irã concordou em não ter uma arma nuclear e que as negociações com o país persa estão "indo muito bem".

Em evento para eleitores na Pennsylvania, o republicano voltou a dizer que o Irã está destruído e "agora estamos trabalhando em acordo justo". Segundo ele, o tráfego no Estreito de Ormuz está "a todo o vapor".