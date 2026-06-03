Trump quer Vance e Rubio em mesma chapa republicana para eleições de 2028

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (3), em uma entrevista, que os dois republicanos com mais possibilidades de disputar sua sucessão, o vice-presidente e o seu secretário de Estado, formariam uma chapa imbatível caso se candidatassem juntos em 2028.

O vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado Marco Rubio são vistos como fortes aspirantes à disputa pela indicação presidencial republicana de 2028, e também como rivais.

"Gosto dos dois. Gosto deles juntos", disse Trump no podcast do jornal New York Post, "Pod Force One", acrescentando: "Não sei como alguém conseguiria vencê-los se concorressem juntos".

Ambos teriam que chegar a um acordo, mas "se dão muito bem", refletiu o mandatário.

O magnata não se arriscou a dizer quem deveria encabeçar a chapa. Nenhum dos dois declarou oficialmente a intenção de se candidatar, e Rubio, de 54 anos, afirmou publicamente que o vice-presidente é um amigo e insistiu que não concorrerá em 2028 se Vance for candidato.

Pesquisas recentes sugerem que Vance e Rubio estão praticamente empatados entre os eleitores republicanos.

No mês passado, Rubio ganhou destaque ao conduzir com desenvoltura uma coletiva de imprensa na Casa Branca, respondendo a perguntas sobre Irã, Cuba e China com um estilo descontraído e toques de humor, e com pouco do tom incendiário que Trump costuma adotar em suas aparições na sala de imprensa.