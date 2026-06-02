Trump publica fotos ao lado de Flávio Bolsonaro e elogia: "Jovem inteligente"

Flávio e Eduardo Bolsonaro visitaram Salão Oval no último dia 26. Truth Social/@realDonaldTrump / Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou nesta terça-feira (2) fotos do encontro com o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Os brasileiros visitaram a Casa Branca em 26 de maio.

"Foi muito bom ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca — um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil!", escreveu Trump.

A mensagem foi publicada em meio a proposta dos EUA em aplicar uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, sob a alegação de práticas ilegais de comércio. O presidente Lula responsabilizou a família Bolsonaro pela taxação, relacionando-a à visita de Flávio à Casa Branca.

Tarifas de 25%

O governo dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira (1º) que taxará importações brasileiras com uma nova tarifa punitiva de 25% a partir de 15 de julho. Eles alegam que algumas práticas do Brasil são desleais, como o comércio digital e o desmatamento ilegal.

Em uma investigação aberta em julho de 2025 pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), foi concluído que políticas e práticas brasileiras são "irrazoáveis" e "oneram ou restringem" o comércio norte-americano.

A investigação prevê a imposição de "tarifas ou outras restrições à importação de produtos brasileiros".

A taxação extra prevê algumas exceções para mercadorias visando proteger a economia do país, como "determinados produtos que não podem ser cultivados ou produzidos em quantidades suficientes nos Estados Unidos, nem obtidos de outras fontes".