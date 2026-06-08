Trump propõe ao Senado confirmar procurador-geral interino no cargo

O presidente Donald Trump pediu, nesta segunda-feira (8), ao Senado dos Estados Unidos a confirmação no cargo do procurador-geral interino, Todd Blanche, que antes de entrar para o governo atuou como advogado pessoal do republicano.

Blanche ocupa o cargo de forma temporária desde a saída, em abril, de sua antecessora, Pam Bondi.

Pouco depois de assumir o posto, o ex-advogado de Trump apresentou acusações contra o ex-diretor do FBI James Comey, um dos alvos prioritários do presidente americano.

Comey, que também exerce a função de ministro da Justiça, é investigado por ter publicado nas redes sociais uma foto feita em uma praia, com uma mensagem que podia ser interpretada como um convite a atentar contra a vida do presidente.

O procurador-geral tentou, antes de ser obrigado a recuar sob pressão do Congresso, criar um fundo de cerca de 1,8 bilhão de dólares (9,32 bilhões de reais), destinado supostamente a reparar o que o governo apresentava como uma politização da Justiça contra os apoiadores de Trump sob seu predecessor democrata, Joe Biden.

Os democratas denunciaram uma "caixa-preta" destinada a recompensar os partidários do presidente, incluindo pessoas condenadas pelo ataque ao Capitólio, sede do Congresso americano, em 6 de janeiro de 2021.

"Donald Trump lidera a pior operação de corrupção da história da presidência dos Estados Unidos. Todd Blanche, ao que parece, ainda não se deu conta", declarou nesta segunda-feira o senador democrata Dick Durbin, membro da Comissão de Assuntos Judiciários.

A confirmação da nomeação de Blanche por parte dessa comissão pode se revelar árdua, já que essa escolha não conta com o apoio unânime dos senadores republicanos.