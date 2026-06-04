Trump: População de Cuba 'quer terrivelmente' que cuidemos deles

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 4, que a população de Cuba "quer terrivelmente" que Washington cuide do país que já foi comandado por Fidel Castro e prometeu que vai fazer isso. "Vamos cuidar de Cuba depois de terminar com o Irã, talvez seja possível investir lá", disse Trump na tarde desta quinta-feira em evento na Casa Branca parar anunciar medidas voltadas a indústria do carvão.

Após falar das medidas para o setor de energia, Trump respondeu perguntas sobre outros temas e falou de Cuba e Venezuela, além de outros temas. "Cuba não seria nada sem a ajuda da Venezuela", disse o presidente americano.

Trump disse que os EUA recuperaram "muitas vezes" os custos da ofensiva contra a Venezuela, em que retirou do poder o ditador Nicolás Maduro, em janeiro. "O dinheiro da Venezuela agora vem para nós e para eles", afirmou.

O presidente americano também comentou o conflito na Ucrânia e sobre outros países. "A Índia se aproveitou dos EUA por muitos anos sem pagar tarifas, agora queremos um acordo", disse ele ao falar das tarifas impostas ao pais asiático.