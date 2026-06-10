Trump nega intenção de renovar USMCA e critica México e Canadá: 'precisam nos tratar melhor'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 10, não saber se renovará o acordo comercial entre o país, o México e Canadá (USMCA, na sigla em inglês), ao mesmo tempo em que indicou insatisfação com a relação comercial com os dois vizinhos.

"Não tenho intenção de renovar", disse Trump durante evento na Casa Branca. Segundo ele, os Estados Unidos não precisam de produtos ou recursos do México e Canadá e os dois países "precisam nos tratar melhor". Apesar do tom crítico, o presidente ressaltou que as negociações continuam. "Estamos conversando com eles. Veremos", afirmou.

As declarações ocorrem em meio a discussões sobre o futuro do USMCA e um dia após o representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, indicar que representantes mexicanos devem viajar aos EUA para novas conversas bilaterais sobre o acordo na próxima semana.

Trump também comentou a estratégia do governo para o setor de inteligência artificial (IA). O republicano informou que terá uma reunião com representantes da indústria e afirmou que pretende discutir formas de fazer com que os benefícios econômicos da tecnologia alcancem a população em geral. "Estou conversando com líderes da IA sobre devolver isso ao público", declarou. Segundo ele, os avanços na área deverão gerar ganhos expressivos para a sociedade. "O público ficará muito rico com as ações relacionadas à IA", acrescentou.

Ao comentar o índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos referente a maio, Trump avaliou que "os números estão ótimos".

Em outro momento, Trump minimizou relatos sobre uma possível escalada de tensões entre Israel e Turquia. Questionado sobre um eventual confronto entre os dois países, disse não ter conhecimento do assunto, mas garantiu que atuaria diretamente para evitar qualquer crise. "Se isso acontecer, ligarei para o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e me certificarei de que está tudo bem. Algo assim não acontecerá enquanto eu for presidente", afirmou.