Trump: Irã quis acordo "muito mais" do que os EUA; Khamenei e todos em Teerã aprovaram termos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta quinta-feira, 11, acreditar que o líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, aprovou os termos propostos pelo governo americano para encerrar a guerra no Oriente Médio. Ele disse ainda que "todos no Irã aprovaram o acordo" e declarou que Teerã deseja fechar o entendimento "muito mais" do que Washington.

Segundo Trump, o acordo deverá ser formalizado como um "memorando de entendimento muito forte". Ele acrescentou que os EUA suspenderão o bloqueio marítimo em áreas costeiras do Irã assim que o documento for assinado.

Trump também afirmou que o Estreito de Ormuz será aberto com a assinatura do acordo, possivelmente no sábado ou na segunda-feira. Em seguida, disse que o estreito "está aberto há meses" e que a informação teria passado despercebida pela comunidade internacional.

Os comentários aconteceram nesta quinta-feira em evento de proclamação de incentivos para pescadores americanos, no Salão Oval da Casa Branca. Na ocasião, Trump falou brevemente sobre o Irã e as medidas do governo para apoiar agricultores, antes de abrir espaço para responder a perguntas de repórteres.

Apesar das falas do republicano, uma série de contradições circula na mídia internacional. Segundo a agência de notícias iraniana Fars, há dúvidas em Teerã sobre a qual versão do acordo Trump se refere. Se for a proposta do Irã, sem exigências demandadas pelos EUA nas últimas semanas, existe alta probabilidade de aprovação pelas principais autoridades persas.