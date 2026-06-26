Trump: Irã quebrou cessar-fogo ao lançar drones contra navios no Estreito de Ormuz

O presidente dos EUA, Donal Trump, afirmou que o Irã atirou ao menos quatro drones de ataque unidirecional contra navios que atravessavam o Estreito de Ormuz. Em sua conta na Truth Social, Trump destacou que um dos drones atingiu o convés superior de um "grande e muito caro" navio de carga.

Segundo ele, houve danos, mas o navio conseguiu prosseguir em seu caminho. "Derrubamos outros três drones. Obviamente, esta é uma violação imprudente do nosso acordo de cessar-fogo", ressaltou.