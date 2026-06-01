Trump indica deputado da Flórida para ser o novo embaixador dos EUA no Brasil 

O deputado Daniel Perez está sob comando da Câmara desde 2024. Daniel Perez/Facebook / Reprodução

A Casa Branca anunciou, nesta segunda-feira (1º), a indicação do republicano Daniel Perez para o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil. A nomeação ainda precisa ser aprovada pelo Senado norte-americano. As informações são do g1.

Em caso de aprovação, o republicano será o primeiro embaixador do Brasil desde a saída da antiga indicação de Joe Biden, Elizabeth Bagley. O posto está vago desde janeiro de 2025, quando Donald Trump retornou à Casa Branca.

Perez é deputado estadual da Flórida e preside a Câmara dos Representantes do estado desde 2024.

Enquanto a indicação de Perez aguarda aprovação do Senado, a missão diplomática dos Estados Unidos em Brasília segue sob o comando do encarregado de negócios Gabriel Escobar. Na semana passada, Washington anunciou que Natasha Franceschi assumirá o posto a partir de julho.

Origens cubanas

Filho de imigrantes cubanos, Perez nasceu em Nova York e se mudou para a Flórida com a família ainda na infância, em 1993. Integrante do Partido Republicano, o mesmo de Donald Trump, ele é alinhado às pautas defendidas pelo presidente.

Em 2025, com o apoio de aliados de Trump, ele chegou a ser cotado para o cargo de procurador-geral da Flórida, mas optou por permanecer na presidência da Câmara estadual.

Embates com governador da Flórida

A indicação ocorreu em meio a conflitos entre Perez e Ron DeSantis, atual governador da Flórida.

Nas últimas semanas, o republicano impediu o avanço de projetos aprovados pelo governador, como medidas para flexibilizar as exigências de vacinação para estudantes de instituições públicas e alteração de regras relacionadas a empresas de inteligência artificial.

Negociações sobre orçamento estadual também fomentam conflitos entre os republicanos. Em maio deste ano, recursos para programas defendidos pela esposa do governador, Casey DeSantis, foram negados pela Câmara da Flórida.