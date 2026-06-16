O presidente dos EUA, Donald Trump, destacou que as negociações da próxima fase com o Irã podem durar mais ou menos de 60 dias, mas que o memorando de entendimento alcançado entre as partes afirma "claramente" que Teerã não terá armas nucleares - ainda que Washington não tenha pressa para pegar o material nuclear iraniano.

Em comentários a jornalistas nesta terça-feira, 16, Trump disse que irá realizar uma coletiva de imprensa para falar sobre o acordo já alcançado com o Irã e que "analisará" o memorando com a mídia em alguns dias, sem fornecer maiores detalhes. "Gosto da ideia de enviar o acordo com o Irã ao Congresso dos EUA para revisão", mencionou.

O mandatário americano reiterou, diante das expectativas para a assinatura do pacto com os iranianos na Suíça, que o Estreito de Ormuz estará "completamente aberto" na sexta-feira (19) e que a rota marítima estará isenta de pedágio quando abrir permanentemente. "Os navios estão começando a se movimentar em Ormuz", acrescentou, ao projetar que Washington busca reduzir ainda mais os preços do petróleo e que, atualmente, os EUA se encontram em uma posição de, em breve, impor sanções mais rigorosas à Rússia.