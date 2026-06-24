Trump diz que taxa de juros menor solucionará problemas econômicos dos EUA

O presidente americano Donald Trump afirmou nesta quarta-feira, 24, que a solução dos problemas para o setor imobiliário, e para toda a economia dos Estados Unidos, é a redução da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed), ao ser questionado pela imprensa nesta quarta-feira sobre ter adiado a sanção de um projeto habitacional.

"Precisamos de uma taxa de juros menor", disse Trump após repetir críticas contra o ex-presidente do Fed, Jerome Powell.

Trump cancelou a cerimônia de assinatura do projeto habitacional prevista para hoje. A proposta, aprovada com amplo apoio bipartidário no Congresso, é considerada uma das maiores medidas para ampliar a acessibilidade à moradia em décadas.