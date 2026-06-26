Trump diz que recursos congelados do Irã serão usados para comprar produtos agrícolas dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou na noite desta quinta-feira, 25, que o dinheiro de fundos congelados do Irã será desbloqueado para comprar produtos agrícolas de agricultores para reabastecer o mercado iraniano após a guerra no Oriente Médio.

"Estamos indo muito bem em termos de negociar um acordo justo e razoável. Milho, soja, todas as coisas de que eles precisam serão compradas dos nossos agricultores", disse Trump em cerimônia após assinar uma ordem executiva sobre inovações agrícolas. "Isso começará em breve e será algo muito grande".