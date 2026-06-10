Trump diz que pediu para Pulte reduzir equipes de agências federais de inteligência

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 10, pediu a William Pulte, nomeado para ser o diretor interino de Inteligência Nacional, uma redução "imediata e necessária" do escritório, revertendo o pessoal para suas agências de origem.

"Ao mesmo tempo, estou procurando um candidato permanente para o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI, em inglês) com experiência em Segurança Nacional", escreveu o republicano na Truth Social.

Segundo ele, o FISA 702 - uma lei que permite que agências de inteligência dos EUA interceptem e pesquisem comunicações de cidadãos estrangeiros sem a necessidade de solicitar um mandado judicial - é "muito importante" para as Forças Armadas e para manter o povo americano seguro, especialmente durante a Copa do Mundo e as celebrações de 250 anos dos EUA.

"Se nada for feito, esta importante lei expirará esta semana. Estou pedindo ao Congresso que me envie uma extensão de curto prazo do FISA para fornecer tempo para a seleção e confirmação de um chefe permanente da agência", acrescentou Trump.