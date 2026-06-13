Trump diz que Forças Armadas dos EUA realizaram ataque contra líder de gangue venezuelana 

O republicano ainda afirmou que ação teria sido em parceira com aliados venezuelanos. KENT NISHIMURA / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (12) que o país norte-americano realizou um ataque letal contra o líder da gangue venezuelana Tren de Aragua.

De acordo com Trump, Hector Rusthenford Guerrero Flores, também conhecido como Niño Guerrero, teria morrido durante a ação.

Esse seria o primeiro ataque em terra da gestão do republicano a supostos criminosos na América Latina. As informações são do g1.

"Sob minhas ordens, o Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque rápido e letal para executar com sucesso Niño Guerrero, o infame líder do Tren de Aragua, uma das organizações terroristas mais sanguinárias do planeta", escreveu Trump na Truth Social, junto com um vídeo que mostra o suposto ataque (veja abaixo).

O republicano ainda afirmou que ação teria sido em parceira com aliados venezuelanos:

"Essa ação foi coordenada em estreita colaboração com nossos amigos na Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem".