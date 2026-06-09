Trump diz que EUA responderão ataque do Irã que derrubou helicóptero americano em Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (9) que o país irá responder ao ataque do Irã que derrubou um helicóptero militar Apache americano durante uma patrulha sobre o Estreito de Ormuz. Esse é um dos principais helicópteros de ataque dos EUA.

Em publicação na Truth Social, Trump disse ter sido informado pelas Forças Armadas dos EUA de que a aeronave foi abatida na noite anterior por forças iranianas. Segundo ele, os dois pilotos a bordo sobreviveram e não ficaram feridos.

"Os iranianos derrubaram um de nossos helicópteros Apache altamente sofisticados enquanto patrulhava o Estreito de Ormuz", escreveu o presidente. Apesar de destacar que a tripulação está em segurança, Trump afirmou que os Estados Unidos "devem, necessariamente, responder a esse ataque".

A declaração eleva novamente as tensões entre Washington e Teerã em uma das rotas marítimas mais estratégicas para o comércio global de petróleo. Pouco antes, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, havia publicado uma mensagem em tom de advertência no X. "Preferimos a linguagem da diplomacia, mas falamos outras línguas com muito mais fluência", escreveu. Segundo ele, caso os compromissos assumidos sejam rompidos, o Irã recorrerá aos meios que "sabe falar melhor".