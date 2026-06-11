Trump diz que EUA podem fazer novos ataques ao Irã; Teerã diz que Ormuz será totalmente fechado

Múltiplas explosões foram ouvidas nas regiões de Gorgan, Qeshm e Hergam, no Irã, após o início dos bombardeios das Forças Armadas dos Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, afirmou que caças dos EUA estão sobrevoando o espaço aéreo iraniano.

"Os ataques aéreos vão terminar em breve", disse Trump à Fox News. "Falei diretamente com autoridades iranianas e eles pediram que eu parasse os bombardeios".

Trump disse que os israelenses não estiveram envolvidos nos ataques ao Irã e não descartou a possibilidade de novas operações. Até o momento há relatos na mídia iraniana de troca de ataques marítimos entre as forças iranianas e dos Estados Unidos.