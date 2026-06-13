Trump diz que EUA assumirão controle do urânio enriquecido do Irã 'quando tudo estiver calmo'

O presidente Donald Trump afirmou neste sábado (13) que os Estados Unidos assumirão o controle do arsenal de urânio enriquecido do Irã e o destruirão no momento adequado, ao anunciar que um acordo para acabar com a guerra será assinado no domingo.
"Quando tudo estiver calmo, entraremos e pegaremos o Pó Nuclear, enterrado profundamente sob as poderosas montanhas de granito afundadas, graças aos nossos belos bombardeiros B-2 e seus pilotos brilhantes, e o diluiremos e destruiremos, seja no Irã ou nos Estados Unidos", afirmou nas redes sociais.
* AFP