Trump diz que assinatura de acordo com o Irã pode ocorrer até o fim de semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 11, que a assinatura de um acordo com o Irã pode ocorrer em breve, possivelmente até o fim de semana. Segundo ele, a negociação teria como resultado o compromisso de que o Irã não terá uma arma nuclear.

Trump disse que os documentos finais devem ser concluídos nos próximos dias e que a assinatura pode ocorrer na Europa. "O Estreito de Ormuz será reaberto após a formalização do acordo", disse Trump em coletiva de imprensa no Salão Oval.