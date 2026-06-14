Trump diz que anúncio de acordo com Irã é iminente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao The Wall Street Journal na tarde deste domingo, 14, que pretende divulgar de forma iminente um comunicado confirmando que os EUA chegaram a um acordo com o Irã, mas o país persa ainda não confirmou o entendimento.

Segundo o WSJ, Trump afirmou que o documento será assinado eletronicamente por ele próprio ou pelo vice-presidente JD Vance. Pouco antes das 18h, pelo horário de Brasília, o presidente norte-americano disse em sua rede Truth Social que "o Irã nunca terá uma arma nuclear e o Estreito de Ormuz estará aberto para os negócios muito em breve!!!".

Mais cedo, um ataque de Israel ao Líbano colocou em xeque o suposto acordo, cuja assinatura Trump vem anunciando há dias como próxima. "O ataque desta manhã a Beirute não deveria ter acontecido, especialmente em um dia especial em que estamos tão perto de um acordo de paz com o Irã", reclamou o presidente dos EUA.

Também no final da tarde deste domingo a agência de notícias iraniana Irna informou que o Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou o ataque israelense e o descreveu como um "ato terrorista" e uma "violação flagrante" tanto da soberania do Líbano quanto da integridade territorial do país, além de ser uma "grave violação" do cessar-fogo de 8 de abril entre o Irã e os EUA.