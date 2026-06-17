Trump diz que acordo com Irã será assinado "em breve", possivelmente na quinta ou sexta

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que o acordo com o Irã para pôr fim à guerra iniciada em 28 de fevereiro será assinado "em breve", "talvez" na quinta-feira ou na sexta-feira.

"O mais provável é que assinemos um acordo. Eles querem assinar um acordo e têm se comportado de maneira muito adequada", disse Trump durante uma coletiva de imprensa em Evian, no leste da França, ao término de uma cúpula do G7.

Anteriormente, havia sido anunciado que a assinatura poderia ocorrer na sexta-feira, na Suíça.

Trump afirmou que Washington "enviou uma cópia" do acordo com o Irã a Israel, após informações sobre tensões com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Embora tenha insistido que mantém uma boa relação com Netanyahu, ele reafirmou durante a cúpula do G7 suas críticas à campanha de Israel contra o Hezbollah no Líbano, assinalando que Israel "poderia fazer um trabalho muito melhor".

Trump reiterou que os Estados Unidos "assumirão o controle" do urânio altamente enriquecido do Irã, mesmo que ele "não tenha valor", e prometeu um diálogo "paralelo" com os países do Golfo sobre mísseis balísticos.

Esses países foram alvo de ataques de Teerã durante a guerra travada por Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica do Irã.