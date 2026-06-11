Trump diz que acordo com Irã pode ser assinado neste fim de semana na Europa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (11) que um "acordo muito bom" havia sido alcançado com o Irã e anunciou que sua assinatura poderia acontecer já neste fim de semana na Europa, uma guinada radical poucas horas depois de ameaçar com novos ataques.

Trump acredita que o líder supremo iraniano, o aiatolá Mojtaba Khamenei, aprovou pessoalmente o acordo. "Entendo que a resposta é sim", declarou aos jornalistas no Salão Oval, quando foi questionado se Khamenei havia dado seu aval.

O presidente informou que o acordo em questão é "um memorando de entendimento muito importante".

Segundo Trump, o pacto será assinado "talvez na Europa", e ele não compareceria pessoalmente, mas enviaria seu vice-presidente, JD Vance.

O republicano organiza neste domingo, coincidindo com seu 80º aniversário, um torneio de artes marciais mistas (MMA) na Casa Branca.

Mais cedo, anunciou que havia cancelado um ataque "muito duro" que planejava realizar à noite contra o Irã.

"As conversas e os últimos pontos foram, em princípio e em detalhe, aprovados por todas as partes envolvidas", prosseguiu, enumerando, entre outros, os países do Golfo, a Turquia e Israel, que junto com os Estados Unidos iniciaram o conflito com uma série de ataques contra o Irã em 28 de fevereiro.

Não houve reação imediata por parte do Irã.