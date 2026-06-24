Trump critica o Senado dos EUA por resolução que limita atuação militar no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta quarta-feira, 24, o Senado norte-americano pela aprovação de uma resolução que sugere o fim da guerra contra o Irã e pede que novas manobras militares sejam aprovadas pelo Congresso.

"O Senado dos EUA decide fazer uma votação mal programada e sem sentido da Resolução dos Poderes de Guerra, dizendo ao patrocinador número 1 do terrorismo no mundo que os Estados Unidos não gostam do que eu estou fazendo com eles e que eu devo parar e, ao fazer isso, forneceu ajuda e conforto ao Inimigo", escreveu Trump, na rede Truth Social.

O presidente norte-americano afirmou ainda que "tem o Irã nas cordas, pronto para cair derrotado, disposto a nos dar praticamente qualquer coisa e, pela primeira vez em décadas, respeitando pra caramba os Estados Unidos e seu presidente".