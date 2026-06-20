Trump critica Meloni e alega baixa popularidade da italiana em meio a polêmica sobre foto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, alegando que a popularidade da italiana está em baixa "porque ela recusou o pedido dos EUA para impedir que o Irã obtivesse ou desenvolvesse uma arma nuclear".

"Ela sequer nos permitiu usar as pistas de pouso e decolagem italianas, um grande inconveniente logístico, apesar de os EUA contribuírem com centenas de bilhões de dólares por ano para proteger a Itália e outros aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)", escreveu em postagem na Truth Social, neste sábado.

Trump ainda sugeriu que, depois do que chamou como "derrota militar do Irã pelos Estados Unidos", Meloni "quer ser amiga" de Washington novamente para aumentar seus índices de aprovação. "Não, obrigado!!!", acrescentou.

O comentário do republicano acontece depois de Meloni dizer que as declarações de Trump de que ela teria "implorado" por uma foto com ele durante a recente Cúpula do G7 - o que ele voltou a alegar hoje - são "completamente falsas" e dizer que está "estupefata" com o tipo de declaração do líder americano.