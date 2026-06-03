Trump confirma que usou palavrões durante conversa com Netanyahu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou uma conversa tensa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na qual ele teria repreendido seu aliado próximo com palavrões.

Em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (3) pelo jornal New York Post, Trump foi questionado sobre a conversa que teve com Netanyahu por telefone na segunda-feira.

"Você disse: 'Você está louco para caralho? O que diabos você está fazendo? Eu ajudei você a ficar fora da prisão'. Isso é verdade? Você falou com ele nesses termos?", perguntou o entrevistador.

"'Sim'", respondeu Trump. "Eu estava um pouco aborrecido com ele por ficar constantemente brigando com o Líbano".

"Eu disse: 'Bibi, temos que parar com isso'".

Trump acrescentou que tem um "relacionamento muito bom" com Netanyahu. "Nós nos damos bem juntos... Gosto muito do Bibi".

Trump soltou a série de palavrões devido às ameaças de Israel de bombardear a capital libanesa, Beirute, por temer que tal ação prejudique as negociações com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio, informaram o site Axios e o canal ABC News.

O diálogo evidenciou os laços tensos entre dois aliados de direita que começaram a guerra com um ataque contra o Irã no fim de fevereiro, um conflito que se propagou para o Líbano.

A imprensa israelense contesta a descrição da conversa.

Uma fonte da Casa Branca remeteu à AFP as publicações de Trump na plataforma Truth Social na segunda-feira, nas quais ele agradeceu a Netanyahu pelo que disse que era um acordo para não enviar as tropas a Beirute.

Segundo a imprensa iraniana, Teerã suspendeu as negociações de paz devido aos ataques de Israel contra o Líbano.