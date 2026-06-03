Trump confirma ida à cúpula do G7 na França, que acontecerá entre 15 a 17 de junho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que irá à cúpula do G7, na França, programada para 15 a 17 de junho, em publicação na Truth Social, feita nesta quarta-feira, 3. Anteriormente, a AFP havia destacado que o mandatário norte-americano viajaria para participar do encontro entre as sete maiores economias do mundo.
A participação de Trump na reunião acontece diante de uma nova proposta americana para tarifas adicionais de importação contra 60 parceiros comerciais com sobretaxas que variam entre 10% e 12,5% e miram, entre os países, o Canadá, União Europeia (UE) e Japão - todos participantes do G7.