Trump confirma comício e cancela shows pelos 250 anos de independência

O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira um comício em Washington no próximo dia 24 para comemorar os 250 anos de independência dos Estados Unidos, e cancelou os shows previstos, após a desistência de vários artistas.

"Não queremos cantores sem talento. Dissemos a todos para ficar em casa", publicou Trump na plataforma Truth Social.

O evento terá a participação de bandas e corais militares, "todos os seus sucessos favoritos, além de um cavalheiro excelente e extremamente digno conhecido como presidente Donald J. Trump!", acrescentou o republicano.

Trump tenta deixar sua marca no 250º aniversário da independência dos Estados Unidos, principalmente com a organização de uma luta de artes marciais mistas em uma arena construída no gramado da Casa Branca. Mas as comemorações se tornaram cada vez mais complicadas.

Logo após o anúncio da sua participação em uma série de shows em Washington por ocasião das festas do 4 de Julho, vários artistas desistiram de se apresentar, alegando uma politização do evento.

Os shows começariam no próximo dia 25, como parte dos principais eventos no National Mall organizados pela Freedom 250, entidade público-privada apoiada por Trump.