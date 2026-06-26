Trump classifica ataque iraniano em Ormuz como 'violação estúpida' do cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta sexta-feira (26) o ataque com drones do Irã no Estreito de Ormuz como uma "violação estúpida" do cessar-fogo.

"Um dos drones atingiu o convés superior de um navio cargueiro muito grande e muito caro", enquanto outros três foram derrubados, publicou Trump em sua plataforma Truth Social, aparentemente referindo-se a um ataque a uma embarcação no dia anterior.