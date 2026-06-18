Trump chama pessoas que criticam acordo com o Irã de 'invejosas, más ou estúpidas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (18) que os "idiotas" que disseram que seu acordo para acabar com a guerra no Oriente Médio não era "duro o bastante com o Irã" são "pessoas invejosas, más ou estúpidas".

"Esses idiotas, que acham que eu não tenho sido duro o suficiente com o Irã, quando a Bolsa de Valores acaba de atingir UM RECORDE HISTÓRICO, e os preços do petróleo estão "despencando", são pessoas invejosas, más ou estúpidas. FAÇA A AMÉRICA GRANDE DE NOVO!!!", escreveu na plataforma Truth Social.

Trump recebeu críticas por concessões feitas a Teerã em um acordo que ele e seu homólogo iraniano assinaram na quarta-feira, com o objetivo de acabar com o conflito.