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Trump chama Brasil de país "perigoso politicamente", fala dos filhos de Bolsonaro e diz que conversou com Lula no G-7 

Presidente norte-americano também comentou sobre o sistema eleitoral brasileiro. Lula respondeu às declarações

Zero Hora

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