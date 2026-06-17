Trump chama Brasil de país "perigoso politicamente", fala dos filhos de Bolsonaro e diz que conversou com Lula no G-7 

O presidente Donald Trump deu entrevista à imprensa na cúpula de Evian. Reprodução / PBS NewsHour / YouTube

O presidente Donald Trump afirmou que conversou com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante o encontro do G-7 nesta quarta-feira (17) e falou que o Brasil se tornou um país "um pouco complicado" e "perigoso politicamente", o que "tem sido desagradável".

Em entrevista à imprensa na cúpula de Evian, na França, Trump também falou sobre a condenação de Eduardo Bolsonaro, parecendo confundi-lo com Flávio, outro filho de Jair Bolsonaro.

— Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Eu tinha acabado de me despedir dele (Lula) e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas, e o prenderam porque ele deu uma declaração no Texas. Prenderam ele, ou querem prender ele — afirmou o presidente estadunidense, confundindo Eduardo e Flávio Bolsonaro.

Após a declaração, Trump comentou sobre os processos eleitorais no Brasil e nos Estados Unidos:

— Eles (Brasil) jogam duro, mas ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos.

Resposta de Lula

As afirmações de Trump foram passadas para Lula durante entrevista coletiva que o presidente brasileiro ofereceu à imprensa também nesta quarta. Em resposta, Lula disse:

— Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso.

Em relação ao processo eleitoral brasileiro, Lula afirmou que os "Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil":

— Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso. Se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Eu, na próxima vez, eu vou levar uma urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona.

O presidente reiterou que, na sua percepção, Trump pode manter as próprias preferências eleitorais, contanto que não interfira na soberania do Brasil.